Lumache in gravidanza: possono trasmettere la toxoplasmosi?

Dottor Fabrizio Pregliasco A cura di Fabrizio Pregliasco - Dottore specialista in Infettivologia Pubblicato il 28/05/2026 Aggiornato il 28/05/2026

La possibilità che le lumache trasmettano la toxoplasmosi dipende dal tipo di cottura a cui sono state sottoposte e dalle norme igieniche che si sono osservate maneggiandole da crude. Ma la vera domanda è: in gravidanza bisogna proprio mangiarle?

Una domanda di: Teresa
Sono a 14 settimane +3 giorni e ho mangiato delle lumache cotte in padella per una mezz'ora: ma è probabile prendere la toxoplasmosi?

Fabrizio Pregliasco
Fabrizio Pregliasco

Gentile signora,
non possiamo dirle nulla al riguardo perché tutto dipende da come e quanto sono state cotte queste lumache e se provenivano o no da allevamenti certificati. Inoltre bisognerebbe anche capire se sono state maneggiate da crude osservando con scrupolo tutte le norma igieniche, quindi per esempio lavandosi accuratamente le mani dopo averle messe in padella ed evitando di contaminare pane o superfici prima di farlo. In generale, è considerato prudente (ma questo non vuol dire che non si possa fare) escludere dalla propria alimentazione prodotti che possono essere almeno potenzialmente un veicolo di infezioni come appunto le lumache che, oltretutto, non sono affatto indispensabili nell'ottica di una dieta sana. Approfitto della sua domanda per ricordare che non ha molto senso preoccuparsi di un comportamento DOPO averlo tenuto, mentre è ragionevole informarsi prima se si tratta di qualcosa che è meglio tralasciare.

Lumache in gravidanza: possono trasmettere la toxoplasmosi?

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