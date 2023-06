Lunghezza dei femori diversa evidenziata dalla “morfologica”

Una domanda di: Loredana

Dottoressa, sono molto preoccupata, sono in attesa a 21 settimane, una gravidanza bellissima, nessun problema, tutto procedeva bene fino alla premorfologica, invece, ieri ho fatto la morfologica e mi ha dato una brutta notizia, la mia bambina ha il femore più corto il destro 17 mm il sinistro 34 mm, la mia domanda al momento è: può recuperare, se nasce con qualche intervento da fare? Mi hanno consigliato da fare l’amniocentesi ma io ho tanta paura, spero in una risposta, nell’attesa di una risposta la ringrazio.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Loredana, è impossibile dare un giudizio su un quadro ecografico senza avere tutti gli elementi della sua storia clinica. In linea generale, da quanto lei scrive la discrepanza fra la misura del femore destro e quello sinistro è importante perchè l’una è la metà dell’altra. Bisogna vedere come sono le altre misure, come è l’ecogenicità delle ossa, come sono i movimenti delle articolazioni, come sono le altre strutture fetali, come sono i vari accertamenti che lei ha eseguito. Solo mettendo tutti i vari parametri fetali è possibile valutare la situazione e formulare la prognosi, insieme al genetista, all’ortopedico ed altri specialisti. Pur conoscendo i limiti dell’ecografia e le difficoltà a formulare una prognosi a medio-lungo termine cioè, in pratica, a cercare di capire come starà il bambino, è comunque possibile fare una valutazione multidisciplinare e discutere con la futura mamma e il futuro papà il quadro clinico e quali possano essere i possibili interventi correttivi. Sono certa che tutto questo sarà fatto dai medici che la seguono, anche se nessuno di noi potrà darle certezze. Il mio consiglio è di accogliere con fiducia le indicazioni di chi la sta seguendo, perché vedrà che le verrà indicato tutto quello che è meglio fare in questo momento delicato. Mi tenga aggiornata. Tanti cari saluti.

