Maca andina: si può assumere quando si è in cura con la levotiroxina?

Una domanda di: Riccardo

Buongiorno dottore, volevo cortesemente sapere se ci sono delle controindicazioni nell’ assunzione di un integratore di maca nera peruviana con il farmaco Tiche 25mcg che mi ha prescritto da un mese l’ endocrinologo, poiché dalle analisi si è scoperto che ho una tiroidite in fase acuta e mi hanno diagnosticato tiroidite di Hashimoto. Siccome pratico attiva sportiva di resistenza volevo essere certo di poter assumere questa radice andina prima dell’allenamento senza creare danni. Grazie infinite.



Antonello Sannia

Secondo me può tranquillamente assumere la maca andina (nota anche come ginseng peruviano), perché non dovrebbe interferire col farmaco che sta prendendo. In generale, sono consigliabili cicli di tre settimane, seguiti da un intervallo di circa sette-dieci giorni, dopodiché si può ricominciare. Cordiali saluti.

