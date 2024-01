Macchia scura sull’addome: è un nevo?

Una domanda di: Maria

Buongiorno, stamattina mentre facevo l’insulina sull’addome, ho notato un neo

tondo scuro vicinissimo all’ombelico. Faccio sempre l’insulina sull’addome e non mi sono mai accorta.

I nei possono comparire improvvisamente?

Grazie per l’attenzione.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno,

in base alla fotografia che mi ha inviato non si può dire niente per cui resta premesso e sottolineato che una diagnosi non è possibile.

Però bisogna tenere presente che non tutto ciò che è scuro è un nevo e che un nevo non compare all’improvviso. Dalla storia della lesione, bisogna considerare che è molto più verosimile una verruca seborroica o un capillare trombizzato o altro ancora. Deve comunque farlo vedere a uno specialista. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

