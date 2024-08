Macchie da strofulo in una bimba di tre anni

Una domanda di: Francesca

Mia figlia, ha 3 anni. L’estate scorsa a 2 anni le è stato diagnosticato lo strofulo. Per circa un mese ha avuto continue bollicine, crosticine, anche sanguinanti e chiaramente è rimasta piena di macchiette bianche sotto.

Andranno via prima o poi? Ad ora i segni sn ancora evidenti…



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

le chizze bianchastre, se sono presenti in questo periodo, sono legate alla scarsa produzione di melanina in quelle aree colpite da strofulosi. In genere ci vuole tempo per il ripristino della melanina, la cui carenza in alcune zone si rende particolarmente evidente quando si sviluppa l’abbronzatura.

Se le chiazze rimangono evidenti anche in periodi di scarsa esposizione al sole, allora è meglio risentire il dermatologo. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto