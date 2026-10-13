Macchie in viso lasciate dall’herpes zoster: si può fare qualcosa?

Dottoressa Floria Bertolini A cura di Floria Bertolini - Dottoressa specialista in Dermatologia Pubblicato il 13/10/2026 Aggiornato il 13/10/2026

I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico.

Una domanda di: Fatima
Buongiorno dottoressa, qualche anno fa, nel 2019 se non sbaglio, mi è venuto l'herpes zoster in viso accanto alla bocca ma mi son rimaste delle macchiette, nel 2023 sono andata a farmi fare un peeling chimico ed è riapparso, per fortuna la situazione non è peggiorata e non si sono creati danni. Ad oggi ho fatto il vaccino e mi sono rivolta ad un altro medico estetico che mi ha riferito che non è possibile fare laser o peeling chimici e di rivolgermi a un dermatologo. Ho prenotato la visita, ma posso aspettarmi delle buone notizie o ad oggi queste macchie non sono trattabili? Grazie per l'attenzione.

Floria Bertolini
Floria Bertolini

Gentile Signora,
essendole rimaste cicatrici evidenti a distanza di sette anni dall’episodio di herpes zooster, si può supporre che abbia avuto una manifestazione molto importante nel 2019. Le manifestazioni cliniche alla cute del viso, vicine alla bocca o alla bocca sono frequenti nei pazienti che soffrono di herpes simplex e la prima manifestazione spesso è molto estesa ed infiammata, di frequente interessa anche la mucosa orale, ed è accompagnata da linfonodi locali dolenti ed ingrossati, qualche volta anche da febbre. Dopo il primo episodio, l’herpes simplex si ripresenta in forma meno aggressiva in coincidenza di momenti in cui le difese immunitarie si abbassano, come durante la mestruazione o in caso di esposizione intensa al sole. L’herpes simplex può recidivare anche dopo trattamenti fisici come peeling, dermoabrasione.
Lei, invece, riferisce di non soffrire di herpes simplex recidivante, ma di episodi di herpes zooster. Direi che è piuttosto insolito che l’herpes zooster presenti frequenti recidive. Il virus herpetico che causa l’herpes zooster è il virus della varicella, che persiste in un ganglio nervoso in chi ha avuto in precedenza la varicella e che si riattiva in condizioni di grave abbassamento delle difese immunitarie (ad esempio durante la chemioterapia per la cura di tumori, ma anche durante episodi di immunodepressione dovuti ad altri motivi). Le manifestazioni cutanee sono simili a quelle dell’herpes simplex, ma sono accompagnate anche dall’infiammazione del nervo che decorre nell'area di pelle in cui compaiono le microvescicole a grappolo. Quasi sempre è accompagnato da febbre e da dolore. Nei casi più severi causa manifestazioni cutanee profonde, con un aspetto che definiamo necrotico. In questi casi, le lesioni cutanee interessano anche gli stati meno superficiali della pelle e alla guarigione lasciano cicatrici depresse o rilevate rispetto alla pelle circostante che sono, nella pratica, non completamente eliminabili con i mezzi fisici a disposizione attualmente. Cordiali saluti.

Il Fuoco di Sant'Antonio è una malattia molto dolorosa. Per fortuna è possibile sottoporsi alla vaccinazione, gratuita dopo i 65 anni

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Puntini rossi che compaiono e scompaiono in un bimbo di due anni: a chi rivolgersi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Il dermatologo con esperienza in ambito infantile è lo specialista a cui riferirsi in caso di manifestazioni sulla pelle difficili da inquadrare.   »

Psoriasi: è indicato il Clobesol?

Gli Specialisti Rispondono di Professore Piergiacomo Calzavara Pinton

In genere, per il controllo della psoriasi si preferiscono farmaci diversi dal principio attivo clobetasolo, che è potente ma espone anche al rischio di produrre sulla pelle effetti tossici.   »

Lesione misteriosa in una bimba di 12 anni

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Per stabilire l'origine di una lesione che interessa i genitali esterni di una ragazzina è necessaria una visita dermatologica, durante la quale vengono valutati anche gli eventuali sintomi associati.   »

Sudore sgradevole in un bimbo di 6 anni: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

In caso di sudorazione maleodorante che riguarda un bambino, in prima battuta è opportuno rivolgersi a un dermatologo.   »

Punti neri sopra i brufoli: possono essere dovuti alla febbre?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Piergiorgio Malagoli

Punti neri e brufoli sono sintomi dell'acne e non hanno alcuna relazione con la comparsa della febbre.   »

Le domande della settimana

Macchie in viso lasciate dall’herpes zoster: si può fare qualcosa?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floria Bertolini

I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico.   »

Test di gravidanza positivo: che fare subito dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La prima cosa da fare quando si scopre la gravidanza è fissare un appuntamento con il ginecologo per la prima visita e la prima ecografia.   »

Regressioni varie all’inizio della scuola materna: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo.   »

Cortisonico in spray prescritto in gravidanza per una forte rinite: può essere pericoloso?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il mometasone assunto sotto forma di spray nasale entra in circolo in quantità davvero minime, quindi è senz'altro opportuno impiegarlo quando il medico ritiene strettamente necessario prescriverlo.   »

Salmone alterato assunto in gravidanza: ci sono rischi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 