Macchie rimaste sulla pelle dopo la guarigione dal “fuoco di Sant’Antonio”: che fare?

Una domanda di: Sonia Mia mamma, 2 mesi fa, ha contratto il Fuoco di Sant'Antonio. Abbiamo subito fatto la cura con compresse e pomate ACICLOVIR. Dopo 20 giorni è guarita. Ora, però, le sono rimaste delle macchie marroni. Mi può, cortesemente, consigliare un prodotto che aiuti la pelle a tornare come prima? Grazie, cordialmente.



Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile Sonia,

il tempo di regressione degli esiti cicatriziali dopo un episodio di Herpes Zooster è variabile in base alla gravità delle manifestazioni cliniche avute nel corso della malattia in fase acuta, in genere condizionate dalle condizioni immunitarie della persona colpita. Gli esiti, pertanto, si diversificano in base alla profondità delle vescicole, che in alcuni possono assumere anche un aspetto necrotico e in questi casi potrebbero rimanere anche esiti discromici (colorito della pelle diverso da quello della cute circostante) permanenti, come chiazze cicatriziali più chiare o più scure della pelle circostante. Se le manifestazioni cliniche interessavano zone esposte alla luce del sole (come volto e braccia), per evitare esiti iperpigmentati, è consigliato durante le ore diurne, applicare una crema fotoprotettiva con fattore di protezione solare (SPF) minimo 50+, da impiegare ogni due ore durante

il giorno. Si ricorda, visto che in questo un periodo dell’anno per uscire ci si compre anche le braccia, che molte creme fotoprotettive possono schiarire gli indumenti scuri e di conseguenza è preferibile rimuovere la crema, qualora venisse a contatto con indumenti colorati. In generale, è opportuno tenere la pelle ben idratata, accorgimento che è sempre confortevole, ma che è in modo particolare consigliabile per avere una buona cicatrizzazione sugli esiti di lesioni cutanee recenti.

Cordiali saluti.

