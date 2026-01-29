Macchie scure dopo un herpes labiale: che fare?

A cura di Piergiacomo Calzavara Pinton - Professore specialista in Dermatologia Pubblicato il 29/01/2026 Aggiornato il 29/01/2026

Un'infiammazione da herpes può lasciare un segno, ma in genere rosso e transitorio, comunque sia eventuali macchie scure possono essere trattate con un prodotto ad azione riparatrice.

Una domanda di: Donatella
Gentilissimo professore, mia figlia ha 14 anni, ad agosto 2025 ha avuto l'herpes sulle labbra e, ad oggi, è rimasta una macchia più scura. A dicembre 2025, ha avuto un secondo herpes e anche questa volta le è rimasta la macchia. Ora, quindi, ha due macchie scure sulle labbra molto visibili. Mi chiedevo se sia normale o se debba farla vedere da uno specialista. In caso, dovrei rivolgermi ad un dermatologo? Grazie per la risposta che potrete fornirmi.

Piergiacomo Calzavara Pinton
Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno signora,
una infiammazione dopo un herpes può persistere a lungo. Si parla però di macchie rosse e transitorie non di pigmentazioni persistenti. Suggerirei Cicaplast labbra mattino e sera per vedere come la pelle risponde. Dopodiché se la situazione dovesse protrarsi senza miglioramenti può consultare un dermatologo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

