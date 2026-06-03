Macchie tra i dentini in un bimbo di 15 mesi: che fare?

In caso di discromie dello smalto si può attendere per vedere come evolve la situazione: se peggiora è consigliabile una visita ortodontica.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara mamma, la mia impressione, limitata dalla qualità dell'immagine, è che si tratti più probabilmente di difetto di mineralizzazione lieve dello smalto, oppure di una fusione/geminazione parziale dei dentini presente fin dalla loro eruzione; difficile che si tratti di una carie. In genere si attende cosa accade nei mesi successivi. Se dovessero comparire simili anomalie in altri denti sarà utile una valutazione ortodontica. Se invece con il passare dei mesi la situazione rimane identica si può aspettare la caduta dei dentini (quando avverrà). Con cordialità.

Una domanda di: Martina Ho un bimbo di 15 mesi e ho notato che tra i due dentini inferiori ci sono delle strane macchie...inizialmente pensavo fosse del cibo rimasto incastrato infatti sono andata sia con lo stuzzicadenti che con lo spazzolino ma senza risultato...ora le allego le foto. Grazie mille.

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È possibile che il tessuto gengivale in eccesso sia dovuto a un nuovo dentino che sta per spuntare, ma per avere la certezza che si tratti proprio di questo è necessaria la visita. »

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L'epoca in cui i denti da latte cadono per poi essere sostituiti dai denti permanenti dipende da fattori costituzionali, quindi eventuali ritardi sono possibili e quasi sempre non significativi. »

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Non è possibile stabilire a distanza perché un dentino, a due mesi da una cura dentistica, emani un odore strano. »

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La comparsa dei denti da latte è un processo che si protrae per lungo tempo e non è detto che le tappe siano identiche in tutti i bambini. Esiste però un calendario della dentizione che può essere utile conoscere a titolo informativo. »

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Mediamente la dentizione inizia tra i cinque e gli otto mesi di vita, tuttavia l'epoca in cui spuntano i primi dentini è influenzata dalla genetica, quindi se mamma e papà sono stati "ritardatari" non stupisce che lo siano anche i loro piccini. »