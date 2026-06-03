Macchie tra i dentini in un bimbo di 15 mesi: che fare?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 03/06/2026 Aggiornato il 03/06/2026

In caso di discromie dello smalto si può attendere per vedere come evolve la situazione: se peggiora è consigliabile una visita ortodontica.

Una domanda di: Martina
Ho un bimbo di 15 mesi e ho notato che tra i due dentini inferiori ci sono delle strane macchie...inizialmente pensavo fosse del cibo rimasto incastrato infatti sono andata sia con lo stuzzicadenti che con lo spazzolino ma senza risultato...ora le allego le foto. Grazie mille.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma,
la mia impressione, limitata dalla qualità dell'immagine, è che si tratti più probabilmente di difetto di mineralizzazione lieve dello smalto, oppure di una fusione/geminazione parziale dei dentini presente fin dalla loro eruzione; difficile che si tratti di una carie. In genere si attende cosa accade nei mesi successivi. Se dovessero comparire simili anomalie in altri denti sarà utile una valutazione ortodontica. Se invece con il passare dei mesi la situazione rimane identica si può aspettare la caduta dei dentini (quando avverrà). Con cordialità.

Macchie tra i dentini in un bimbo di 15 mesi: che fare?

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