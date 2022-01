Macchiolina di sangue in bimba di 11 anni: può essere il menarca?

Una domanda di: Serena

Mia figlia, 11 anni, ha trovato una lieve macchia di sangue nelle mutandine. Non presenta ancora peluria nel pube o sotto le ascelle per questo mi sembra un po’ presto per pensare al menarca. Da piccola ha sofferto di doppio distretto renale che, crescendo, sembra essersi risolto da solo. Può essere stato quello a farla sanguinare?



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora, ho informazioni troppo scarse per potermi esprimere con sicurezza. Posso solo dirle, in generale, che se nella sua bambina si fosse già evidenziato il “bottone mammario” (primo abbozzo di seno) quella gocciolina di sangue potrebbe essere il segnale dell’imminenza del menarca. In ogni caso, occorre escludere che possa essere legata al problema renale di cui mi ha riferito, effettuando indagini mirate nefro-urologiche. Sono comunque certo che ci abbia già pensato e che comunque la bambina, per quanto riguarda i reni, sia sotto controllo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto