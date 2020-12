Macchioline sui dentini: cosa può essere?

Una domanda di: Key

Buongiorno vorrei chiedere un’opinione. La mia bimba ha 1 anno e ha sui dentini delle macchie. Il dentista mi ha detto essere un’anomalia nel suo smalto, dovuta probabilmente a un eccesso di fluoro, invece io volevo chiedere, a lei non ho mai dato la vitamina d in quanto le causa vomito. Può essere legato a questo, perché ha insufficiente vitamina d? Inoltre lei ha iniziato a camminare a circa 9-10 mesi e vedo che quando cammina ormai spedita tende a ruotare il piedino destro verso l’interno mi devo preoccupare?

Vi ringrazio.





Laura Strohmenger Laura Strohmenger

Cara, non credo il fluoro responsabile della alterazione di colore dello smalto. In Italia una simile eventualità è rarissima!

Molti odontoiatri non l’hanno mai vista, se non sui libri di testo.

Oggi, invece, sono molto diffuse alterazioni simili la cui causa è solo ipotizzabile. Tali eventi sono presenti alla eruzione del dente, poi cambiano in meglio, cioè tendono a risolversi spontaneamente. Difficile comunque fare una diagnosi a posteriori come in questo caso.

Naturalmente sarebbe utile vedere la chiazza per formulare una diagnosi, anche se ipotetica. La vitamina d non dovrebbe essere coinvolta. Per la posizione del piede la rimando al pediatra. Con cordialità.



