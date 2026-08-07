Macrogol: si può assumere in gravidanza?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/08/2026 Aggiornato il 07/08/2026

Durante la gravidanza, il Macrogol è il farmaco di prima scelta per favorire l'evacuazione evitando la comparsa o il peggioramento delle emorroidi, di cui è la più grande alleata la stitichezza.

Una domanda di: Valeria
Sono a 37 settimane + 6 giorni e da qualche settimana soffro di emorroidi nonostante non faccia feci dure, grazie al fatto che assumo regolarmente macrogol.
Nonostante l'assunzione di macrogol, le emorroidi sono presenti ma non sono particolarmente dolorose, mi creano solo un po' di prurito e fastidio. Volevo chiedere due cose: l'assunzione di macrogol è sicura in gravidanza anche per lunghi periodi? Da quello che so, non dovrebbe essere assorbito e quindi non dovrebbe nuocere al bambino. Cosa posso fare per evitare che durante il parto le emorroidi peggiorino? La mia ginecologa mi ha sconsigliato l'utilizzo delle classiche pomate in quanto non è presente forte dolore nel mio caso, e mi ha semplicemente prescritto l'integratore Meliven Top, ma io temo che sia troppo blando se non associato ad una crema da applicare localmente. Lei cosa ne pensa? Grazie infinite.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
il macrogol è considerato uno dei farmaci lassativi di prima scelta in gravidanza perché, come lei ben sa, viene assorbito dal tratto gastrointestinale in misura trascurabile. La sua azione consiste nell'aumentare il volume delle feci e nel renderle soffici affinché diventino facili da espellere. Il trattamento delle emorroidi in gravidanza, se c'è dolore, si basa sull’applicazione locale di creme contenenti l’anestetico locale lidocaina. In alternativa, si utilizza la preparazione H, pomata a base di lievito di birra. Invece, in alternativa al Melvilen Plus potrebbe impiegare Daflon compresse 500 milligrammi, a base di flavonoidi, su cui c'è maggiore sicurezza di impiego sia in gravidanza sia in allattamento. Sto parlando comunque in generale, lei ha una dottoressa che la sta seguendo e quindi le consiglio di attenersi ai suoi suggerimenti. Le ricordo che la stitichezza è la più grande alleata delle emorroidi, quindi per combattere queste ultime è necessario contrastarla. Un'alimentazione sana, assumere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno e fare movimento sono le strategie che più funzionano allo scopo. Cordialmente.

Mal di pancia stitichezza gravidanza

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Emorroidi in gravidanza

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Di solito in caso di emorroidi in gravidanza per la terapia d'attacco si ricorre a uno schema preciso.   »

Pallina violacea situata vicino all’ano in un bimbo di tre anni: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Alessia Bertocchini

Spetta al chirurgo pediatra stabilire la natura di una piccola escrescenza che compare subito dopo l'espulsione delle feci.   »

“Pallina” in prossimità dell’ano in un bimbo di 5 anni

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Alessia Bertocchini

La presenza di una piccola protuberanza tondeggiante in prossimità dell'ano deve essere valutata dal chirurgo pediatra e suggerisce anche l'opportunità di effettuare un'ecografia all'addome.   »

Daflon contro le emorroidi: si può assumere in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Clavenna

Per prudenza, in gravidanza è preferibile evitare l’uso di bioflavonoidi, in particolare dopo la 30ma settimana.  »

Piccole ragadi ed emorroidi in una bimba di 5 anni

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Alessia Bertocchini

Le ragadi e le emorroidi in una bambina vanno studiate con grande attenzione per arrivare a comprendere da cosa dipendono.  »

Le domande della settimana

Si può andare in montagna col pancione?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Durante la gravidanza, l'altitudine ideale per chi sceglie una vacanza in montagna è intorno ai 1000 metri e non superiore ai 1500.   »

Problemi con un piercing: ci sono rischi per la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Professore Piergiacomo Calzavara Pinton

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza.   »

Possono arrivare le mestruazioni a tre mesi dal parto mentre si allatta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali).  »

Il bambino starnutisce appena si trova sotto il sole: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare.   »

Olive e lupini sono sicuri in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Rosa Lenoci

La sicurezza degli alimenti dipende dalla loro provenienza, dalla loro qualità e dal modo in cui vengono conservati. In generale, meglio evitare i cibi venduti sfusi.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 