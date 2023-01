Madre 0 negativo e padre AB positivo: quale può essere il gruppo sanguigno dei loro figli?

Una domanda di: Rosa

Salve gentilissimo dottore, volevo porle una domanda: mia madre è 0 negativo e mio padre è AB positivo. Io sono AB positivo, qualcuno mi ha detto che la combinazione dei gruppi sanguigni dei miei genitori non avrebbe potuto generare il tipo del mio gruppo sanguigno… è vero?



Giovanni Porta Giovanni Porta

Gentile Rosa, è vero: da un genitore zero negativo e un genitore AB positivo possono nascere solo figli di gruppo A o di gruppo B (50 per cento di probabilità per ciascuno), mentre non c’è possibilità che nascano figli di gruppo AB o di gruppo 0. In casi come il suo, quando non c’è coerenza tra il gruppo sanguigno del figlio e quello dei genitori, per prima cosa è opportuno pensare a un errore di laboratorio (o di trascrizione). L’esame per l’individuazione del gruppo sanguigno dovrebbe dunque essere ripetuto da tutti e tre gli attori, nel suo caso quindi sia da lei sia dai suoi genitori. Dopodiché, se l’indagine dovesse appurare che non c’è stato alcun errore umano, può essere opportuno che lei affronti la nuova informazione in suo possesso con l’aiuto di un genetista affiancato da una psicologa. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto