Madre 0 Rh positivo e padre AB Rh positivo: possono avere figli 0 Rh negativo?

Una domanda di: Giuliana

Mi perdoni dottoressa, mi può dire come è possibile che io O positiva e mio marito A B positivo abbiamo

avuto una figlia 0 negativa? Ha preso il mio gruppo sanguigno cambiando il

fattore Rh … Grazie!



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

in questa rubrica mi è accade abbastanza spesso di rispondere a domande simili alla sua, cioè come sia possibile che un proprio figlio abbia un gruppo del sangue che sembra incompatibile con i suoi genitori, perlopiù con il padre. Mi sono sempre chiesta se il desiderio di chi scrive sia quello di conoscere la risposta scientifica oppure una risposta che possa giustificare l’incongruenza. Il gruppo sanguigno, infatti, come lei sa, è stato utilizzato per tanti anni anche per valutare la discrepanza di paternità. Pertanto in qualche caso una mia risposta scientifica potrebbe porre un sospetto sulla paternità. Venendo alla sua domanda, mi è semplice affermare che il figlio di una coppia con un genitore AB deve per forza possedere A oppure B. Non può essere 00. Questo accade in quanto tutti gli esseri umani ereditano da ognuno dei genitori solo uno dei due fattori che formano il loro gruppo. Questi singoli fattori, fondendosi, genereranno il gruppo del sangue del nascituro. Il genitore 0 possiede in realtà un doppio zero 00 e quindi passerà alla prole sempre uno dei due. Il figlio di quel genitore, per manifestare 00, deve però aver ricevuto lo 0 da entrambi i genitori. Si sa da tempo che un genitore AB non può, per definizione, trasmettere uno 0 perché i suoi due alleli sono caratterizzati in modo visibile in A e B. Un genitore A oppure un genitore B potrebbe avere il fattore 0 mascherato (cioè A0 o B0) e quindi è possibile che generi un figlio 00, se ha un partner con gruppo 0. Ma questo non può accadere in caso di genitore AB.

Venendo al fattore Rh, è noto che possano realizzarsi due alternative nei figli: Rh positivo o Rh negativo. Un figlio risulterà Rh positivo quando almeno uno dei due genitori è Rh positivo e risulterà Rh negativo quando sia la madre sia il padre sono Rh negativi oppure possiedono un Rh positivo che maschera un negativo (eterozigote). In questi casi un bambino può manifestare Rh negativo pur avendo i genitori entrambi positivi. In quest’ultima eventualità non ci troveremmo di fronte auna discrepanza ma a una situazione scientificamente spiegabile. Ultima cosa: il fattore AB0 è il fattore Rh si comportano tra loro in modo indipendente.

Spero di averle chiarito le diverse combinazioni in modo da non lasciarle più dubbi. Cari saluti.



