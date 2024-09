Madre e padre Rh positivo possono avere figli Rh negativo?

Da due genitori RH positivo possono nascere bambini Rh negativo, mentre due genitori Rh negativo possono avere solo figli Rh negativo.

Gentile papà, in primo luogo le rispondo sinteticamente che sì, è possibile che da due genitori Rh positivo nasca un bambino Rh negativo, mentre da due genitori entrambi Rh negativo possono nascere solo figli Rh negativo. Sulla base delle regole di trasmissione genetica dei gruppi sanguigni, specificamente del fattore AB0 è perfettamente compatibile anche che due genitori di gruppo 0 abbiano figli di gruppo 0. Anzi, non potrebbe essere che così trattandosi dell’unica combinazione possibile. Quindi, sì il gruppo sanguigno 0 Rh negativo è compatibile con voi genitori. Cordialmente.

