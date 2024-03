Madre Rh positivo padre Rh negativo: ci sono rischi per i loro figli?

Una domanda di: Florjan

Salve , siamo una coppia giovane e vogliamo fare un bambino.

Siamo abbastanza preoccupati per il gruppo di sangue, mia moglie è 0 positivo invece io 0 negativo.

Sara un problema per nostro figlio oppure no?

Vi ringrazio molto, aspetto la risposta.



Faustina Lalatta Faustina Lalatta Gentilissimo signor Florjan,

una gravidanza che viene generata da una madre Rh positiva e da un padre Rh negativo sarà del tutto normale. La madre e il nascituro avranno entrambi il fattore Rh positivo, che è dominante sul fattore negativo. In questo modo non si svilupperà la tanto temuta incompatibilità materno-fetale. Pertanto, relativamente ai vostri gruppi sanguigni : massima serenità!

