Maggiore sensibilità al freddo in gravidanza

Salve, da qualche giorno, mi capita di avvertire maggiore sensibilità al freddo con brividi tutto il giorno, sono alla settima settimana di gravidanza e il mio ginecologo mi ha prescritto progesterone ovuli tutte le sere,. Non ho febbre e per il resto mi sento benissimo ho solo questa fastidiosa sensazione, possono essere gli ormoni a causare tutto ciò? Ci sono momenti in cui ho anche caldo con vampate.



Sara Tabacco Sara Tabacco In gravidanza è normale che cambi l'assetto ormonale e questo può produrre dei fastidi. Continui la terapia con progesterone tranquillamente. Con cordialità.