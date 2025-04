Magnesio: l’integrazione può danneggiare il feto?

Una domanda di: Chiara Buongiorno, sono alla 16^ settimana di gravidanza. Ho avuto molte problematiche che mi hanno indebolita da inizio anno e per lo più in stato di gravidanza. Ho avuto varie minacce di aborto e scollamento delle membrane. All'ultima perdita collo ed utero erano a posto ed il piccolo come tutte le volte all'ecografia si muoveva molto. Arrivo alla domanda: ho sempre preso magnesio bisglicinato o con pidolato sempre a dosi piene, soprattutto su consiglio medico. Due giorni fa dopo aver provato a smettere di prendere magnesio per un giorno in quanto, anziché sentirmi meglio mi sembrava mi indebolisse, l'ho ripreso il giorno dopo a 200 quindi metà fabbisogno. Ed ho avuto diarrea e crampi addominali. Il giorno dopo idem crampi e diarrea con emorroidi. Oggi non l'ho preso ed è tutto fermo a posto. Unica cosa sono 3 giorni che non sento il feto muoversi. Che ultimamente sentivo in determinati momenti da distesa sulla pancia. Può avergli fatto male o dato mortalità?! Aver fatto male a me? È il caso che non lo prenda più il magnesio?



Salve Chiara, può darsi che il suo organismo in questo momento non abbia più bisogno dell'integrazione di magnesio e le abbia dato questi effetti collaterali.

Tuttavia, escludo nella maniera più assoluta che possa aver portato conseguenze negative sul feto.

Era di sicuro molto presto per sentirne i movimenti e forse non li ha percepiti se l'intestino si era infiammato.

Ritengo anche remota la possibilità che il magnesio possa averle fatto male: semplicemente il suo organismo lo ha eliminato rapidamente, forse proprio perché superfluo. Il nostro corpo non spreca nulla di ciò di cui ha bisogno, questo è poco ma sicuro!

Anche in gravidanza le famose "voglie" celano spesso un preciso fine: procurarci gli alimenti più ricchi (a livello nutrizionale) di ciò che ci serve maggiormente in quel preciso momento.

Sarei quindi dell'idea di sospendere temporaneamente l'assunzione di Magnesio, naturalmente confrontandosi con il Curante e segnalando la mancata percezione dei movimenti fetali: chissà che non le anticipi il controllo ostetrico per rassicurarla quanto prima che tutto procede a gonfie vele!

Spero di averle risposto, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

