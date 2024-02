Mal di gola che ritorna dopo la cura con antibiotico

Una domanda di: Manuela

Mio figlio ha finito 4 giorni fa cefixsoral. Per 5 giorni lo ha preso per il mal di gola, ora dopo 4 giorni dalla fine della cura antibiotica gli fa male la

gola di nuovo. Cosa potrebbe essere?



Giorgio Longo

Gentile signora,

prima di tutto colgo l’occasione di questa sua lettera per ricordare a tutti i lettori che scrivono per avere risposte di questo tipo, che per noi pediatri la prima cosa che serve sapere è l’età del bambino. Rispondere senza neppure questa informazione, che è davvero basilare, è infatti molto difficile. Ad ogni modo, il mal di gola che si ripete non deve preoccupare, ma se avesse anche la febbre, un tampone per escludere che si tratti di una faringite da Streptococco andrebbe fatto (senta il suo pediatra, ma lo fanno anche in farmacia). Se positivo, l’antibiotico andrà ripetuto e magari per qualche giorno in più. Cordialmente.

Se invece il mal di gola si accompagna a tosse o raffreddore non serve far niente, passerà da solo (lo streptococco non da mai questi sintomi).

