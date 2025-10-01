Mal di gola persistente in una sedicenne

Una domanda di: Cecilia Dopo 6 giorni di augumentin per mal di gola e placche e febbre mia figlia di 16 anni è guarita e dopo 3 giorni dalla fine della terapia dinuovo mal di gola e raffreddore (senza placche). Abbiamo fatto test streptococco negativo. Sta prendendo spray bornilene da domenica ma sempre dolore e raffreddore. Grazie.



Cara signora,

il “mal di gola”, se associato a “raffreddore”, non è mai causato dallo streptococco. Forse lo è stato il primo episodio, se l’Augmentim è realmente servito con rapido sfebbramento in 24 ore. Questo anche per dire che l’attuale faringite non è di certo causato da una forma batterica che possa giovarsi di un trattamento antibiotico (e, tanto meno, di un banale disinfettante del cavo orale). Si tratta semplicemente di una delle tante infezioni virali che la stagione in arrivo, con l’apertura delle scuole e il cambio di clima, inevitabilmente ci porterà. Stia tranquilla che in pochi giorni sua figlia tornerà a star bene.





