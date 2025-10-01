Mal di gola persistente in una sedicenne

Professor Giorgio Longo A cura di Giorgio Longo - Professore specialista in Pediatria Pubblicato il 01/10/2025 Aggiornato il 01/10/2025

I mal di gola e i rffreddori che sono iniziati a circolare in questo inizio di autunno sono dovuti a virus e non certo allo streptococco né ad altri batteri.

Una domanda di: Cecilia
Dopo 6 giorni di augumentin per mal di gola e placche e febbre mia figlia di 16 anni è guarita e dopo 3 giorni dalla fine della terapia dinuovo mal di gola e raffreddore (senza placche). Abbiamo fatto test streptococco negativo. Sta prendendo spray bornilene da domenica ma sempre dolore e raffreddore. Grazie.

Giorgio Longo
Giorgio Longo

Cara signora,
il “mal di gola”, se associato a “raffreddore”, non è mai causato dallo streptococco. Forse lo è stato il primo episodio, se l’Augmentim è realmente servito con rapido sfebbramento in 24 ore. Questo anche per dire che l’attuale faringite non è di certo causato da una forma batterica che possa giovarsi di un trattamento antibiotico (e, tanto meno, di un banale disinfettante del cavo orale). Si tratta semplicemente di una delle tante infezioni virali che la stagione in arrivo, con l’apertura delle scuole e il cambio di clima, inevitabilmente ci porterà. Stia tranquilla che in pochi giorni sua figlia tornerà a star bene.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Aborto interno e mutazione MTHFR

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'aborto spontaneo nelle prime settimane di gravidanza dipende quasi sempre da uno sbilanciamento cromosomico dell'embrione e non da una caratteristica relativa alla coagulazione del sangue.  »

Bimbo di otto anni che dice parolacce: che fare?

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Le parolacce potrebbero essere un modo per attirare l'attenzione: nel caso in cui l'ipotesi fosse vera la strategia migliore per contenerle è l'indifferenza. Ci sono inoltre altre cose che è bene sapere sull'argomento.   »

Cardioaspirina e progesterone si possono evitare in caso di distacco?

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Non tutti gli specialisti sono d'accordo sull'utilità di prescrivere prodotti medicinali in caso di distacco, tuttavia questo vale a titolo di informazione generale perché di fatto è opportuno che ogni futura mamma dia ascolto alle indicazioni del proprio ginecologo curante.   »

Bimbo di sette mesi che si sveglia spesso di notte: che fare?

23/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

C'è un punto situato tra le sopracciglia che, se massaggiato in modo lieve, concilia il sonno del bambino, lo rasserena, lo aiuta a riprendere rapidamente il sonno.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 