Mal di schiena dal collo alla zona lombare in gravidanza: cosa può essere?

Una domanda di: Federica

Salve dottore, sono incinta di 9+4 , all’incirca 9 giorni fa ho avuto delle perdite di colore scuro e sono corsa dalla ginecologa che mi ha riscontrato un’area di disimpianto di 1 cm quindi sto assumendo progefik mattina e sera e sto conducendo una vita piu tranquilla senza andare a lavoro. Le perdite sono durate per fortuna poco tempo nell arco della stessa mattina sonocessate e non ne ho piu avute. Da circa ieri accuso un forte mal di schiena dalla zona lombare fino al collo… a cosa puo essere dovuto? Grazie per la risposta.



Cara signora, il dolore lombare può essere dovuto a varie cause e, naturalmente, non essendo io un indovino ma solo un ginecologo non posso sapere con precisione l’origine del suo. Credo comunque non sia dovuto a un aborto spontaneo perché coinvolge tutta la schiena fino al collo, mentre in genere in caso di interruzione della gravidanza il dolore è localizzato ai lombi. Potrebbe essere conseguenza di una cattiva postura assunta durante il sonno o alla scrivania o camminando, o potrebbe essere determinato dall’uso di scarpe poco ammortizzate, da movimenti bruschi o, ancora, da un colpo d’aria. Infine anche lo stress può determinare contratture dolorose che interessano la muscolatura della schiena e lei di sicuro ne ha accumulato vedendo le perdite scure che mi ha riferito. I bagni caldi possono alleviare il dolore, in attesa di vedere in che modo evolverà questo mal di schiena che potrebbe anche svanire all’improvviso così come è arrivato. Si ricordi di non fare movimento scorretti, per esempio non chini mai il busto in avanti per raccogliere qualcosa a terra o anche solo per caricare la lavatrice, ma abbia cura di accucciarsi perché è anche questo un modo per proteggere il benessere della propria schiena. Cordialmente.

