Mal di testa in gravidanza: si possono assumere i FANS?

Una domanda di: Emilia Sono oggi alla 14^ settimana di gravidanza. Da 4 settimane soffro di mal di testa allucinanti. Sempre da più o meno dopo le 15. La tachipirina non mi fa niente! Quindi prendo oki perché so, dopo aver chiamato un centro di Bergamo, che posso prenderlo fino alla 25^ settimana. Vorrei però averne la certezza. E soprattutto non vorrei che, preso tutti i giorni, fosse pericoloso. Ma non so che fare perché davvero mi esplode la testa.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

non condivido l'indicazione dei colleghi di assumere OKI nel secondo trimestre di gravidanza, soprattutto perché si tratterebbe di assunzione reiterata nel tempo.

A mio parere è importante verificare la sua pressione arteriosa (a volte la pressione si alza e causa cefalea) e se fosse nella norma (ossia minore di 140/90) è sicuramente utile una valutazione in tempi brevi da parte di un neurologo esperto di cefalee. Segnalo che in gravidanza sono perfettamente compatibili i triptani (solitamente impiegati per trattare l'emicrania) e anche il Laroxyl gocce (massimo 10 gocce al giorno) come profilassi degli attacchi di cefalea. Spero di averle risposto e di averla aiutata, rimango a disposizione se desidera cordialmente.



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