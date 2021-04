Malformazione artero-venosa cerebrale e gravidanza

Una domanda di: Vita

Ho 46 anni. Premetto che soffro di emicrania con aura e da poco ho scoperto

di avere una Mav (malformazione artero-venosa) cerebrale.

Posso intraprendere una gravidanza in tranquillità avendo una Mav occipitale destra?

Grazie per la risposta.



Elisa Valmori

Salve signora, mi piace la sua domanda rispetto ad affrontare “in tranquillità” una gravidanza e direi che è possibile tenendo presente che:

potrebbe accadere, a giudizio del neurologo/neurochirurgo, di doversi sottoporre a taglio cesareo elettivo per via di questa malformazione arterovenosa cerebrale (con i rischi che inevitabilmente questo intervento, per quanto così diffuso, comporta sulla salute materno-fetale). E’ altamente probabile che la sua gravidanza (ammesso che abbia inizio) possa essere complicata da una maggior frequenza di: aborto spontaneo, diabete gestazionale, ipertensione o gestosi (soprattutto in caso si tratti per lei della prima gravidanza). E’ possibile che il bimbo sia portatore di anomale dei cromosomi quali ad esempio trisomia del cromosoma 21 o sindrome di Down (alla sua età 1 donna ogni 21 ha un bimbo affetto ossia la probabilità è del 4,7%).

Capisco di essere un po’ asettica ma sono convinta che, davanti alle difficoltà e agli imprevisti della vita, sia sempre più interessante rimboccarsi le maniche e guardare al positivo come di certo sta facendo lei, altrimenti non mi avrebbe nemmeno posto la domanda, dico bene?

Spero di averla aiutata e le auguro di riuscire a coronare il suo sogno di diventare mamma: non c’è esperienza più appagante per noi donne!

Cordialmente.

