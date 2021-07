Maltitolo in gravidanza: è pericoloso?

Una domanda di: Ilenia

Salve, sono nella 38 settimana di gravidanza. Praticamente dalla 12esima

settimana alla 20 esima settimana ho avuto problemi di glicemia alta e

liquido aumentato quindi ho seguito una dieta e il liquido si è

stabilizzato. Solo che spesso ho mangiato biscotti e merendine che al

posto dello zucchero avevano maltitolo: ora leggendo un po’ online ho visto

che sono sconsigliati perché possono causare danni. È davvero così? Sapete

che danni possono provocare? Le mie ecografie stanno andando tutte bene.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Ilenia,

i dati sull’uso in gravidanza di maltitolo o di altri cosiddetti polialcol non indicano un aumento dei rischi per il feto.

È consigliabile, in generale, non abusare dei dolcificanti, in quanto sono anch’essi una fonte di calorie. Con cordialità.

