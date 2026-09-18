Mamma 0 +, papà A -: può nascere una bimba di gruppo A -?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il motivo che desidera avere è da ricercarsi nelle leggi inflessibili della genetica. Il gruppo sanguigno si eredita e quando il padre è A negativo e la madre 0 positivo, come lo siete voi, è probabilissimo che nascano figli A positivo, infatti vostra figlia lo è. Per quanto riguarda il fattore RH, le combinazioni possibili sono tre:

• se entrambi i genitori sono negativi (Rh-): i loro figli possono essere solamente Rh negativo

• se entrambi i genitori sono Rh positivi: i loro figli potrebbero nascere Rh+ o Rh-, anche se c'è una maggiore probabilità che siano positivo

• se uno dei due genitori è Rh+ e l'altro Rh-: possono nascere figli Rh+ oppure Rh- con la stessa probabilità.

Spero di aver fugato ogni vostro dubbio e di averle dato la conferma (se mai ce ne fosse stato bisogno) che ha ragione di essere sicura di chi è il padre di sua figlia. Cari saluti.



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