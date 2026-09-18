Mamma 0 +, papà A -: può nascere una bimba di gruppo A -?

Da un padre A negativo e da una madre 0 positivo è molto probabile che nascano figli di gruppo sanguigno A positivo.
Una domanda di: Valentina Buongiorno.
Sono sicura della paternità di mia figlia, e vorrei capire e comprendere il motivo del gruppo sanguigno:
Mamma: 0+
Papà: A -
Figlia: A +
Grazie mille.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
il motivo che desidera avere è da ricercarsi nelle leggi inflessibili della genetica. Il gruppo sanguigno si eredita e quando il padre è A negativo e la madre 0 positivo, come lo siete voi, è probabilissimo che nascano figli A positivo, infatti vostra figlia lo è. Per quanto riguarda il fattore RH, le combinazioni possibili sono tre:
• se entrambi i genitori sono negativi (Rh-): i loro figli possono essere solamente Rh negativo
• se entrambi i genitori sono Rh positivi: i loro figli potrebbero nascere Rh+ o Rh-, anche se c'è una maggiore probabilità che siano positivo
• se uno dei due genitori è Rh+ e l'altro Rh-: possono nascere figli Rh+ oppure Rh- con la stessa probabilità.
Spero di aver fugato ogni vostro dubbio e di averle dato la conferma (se mai ce ne fosse stato bisogno) che ha ragione di essere sicura di chi è il padre di sua figlia. Cari saluti.
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