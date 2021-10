Mamma a 42 anni: è insensato?

La scienza offre la possibilità di diventare mamma anche in un'età in cui concepire diventa più difficile: non c'è ragione di non ricorrervi, dopo attenta valutazione delle problematiche annesse.

Una domanda di: Serena

Desidero diventare mamma da sempre. Dopo 3 aborti spontanei (tutti verso la

7ma settimana) è egoista e insensato pensare ad un inseminazione eterologa

visto che ho quasi 42 anni? Meglio rinunciare?

Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, tra i 40 e i 45 anni la fecondazione eterologa rimane la metodica di maggiore successo, dato che gli ovociti a questa età sono per la maggior parte anomali. Occorre però che venga fatta una accurata analisi del suo stato di salute, e sia ben conscia degli aumentati rischi in gravidanza per mamma e bambino. Consiglio di affidarsi ad un centro serio, che le faccia un adeguato counseling. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

