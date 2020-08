Mamma a 43 anni: si può?

Una domanda di: Rita

Salve ho 43 anni e vorrei sapere se a questa età si può ancora diventare mamma con i propri ovociti. Grazie se mi risponderà.



Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

dopo i 43 anni le probabilità mensili di gravidanza evolutiva della donna fertile, in coppia senza problemi (il cosiddetto fecundity rate), è circa il 2-3 per cento.

Pertanto è possibile, sia spontaneamente che con fecondazione assistita, ma alquanto improbabile, bisogna avere molta fortuna. Cari saluti.

