Mamma a 44 anni: è possibile?

Una domanda di: Luana

Avendo 44 anni e avendo un AHM 0.09 posso sperare in una gravidanza naturale? L’AHM è possibile sia riportato alla normale funzione? Se non riuscissi a iniziare uan gravidanza naturalmente

fino a che età posso provare con l’eterologa?





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

l’ormone antimulleriano viene prodotto dai follicoli chiamati secondari e terziari. Una bambina nasce con tutto il patrimonio di ovociti che avrà nella sua vita, ne può solo perdere ma non rifare. Questi ovociti sono contenuti in strutture chiamate follicoli primordiali, costituiti dll’uovo e da uno strato di cellule “ancelle”, che lo nutrono. Il follicolo primordiale è quiescente, non produce nulla di dosabile, per cui non è possibile misurare quanti ce ne sono. Tutti i giorni della vita fertile alcuni follicoli primordiali, in maniera non ciclica ma continua, cominciano a crescere, e iniziano un lungo percorso, che dura anche un anno, che li porterà a diventare follicoli antrali, quelli stimolabili alla crescita dall’ipofisi. Nel corso del viaggio, soprattutto i follicoli secondari e terziari producono antimulleriano, che quindi è una misura della riserva ovarica funzionale. Quando l’antimulleriano si riduce, può significare che non ci sono follicoli primordiali disponibili a crescere o che vengono meno i complessi meccanismi che fanno iniziare la loro crescita.

A 44 anni con un AMH 0,09 le probabilità di una gravidanza sono vicine allo zero, sia naturalmente che con PMA. L’eterologa in teoria si può fare fino a 50 anni, ma è razionale, per i rischi della gravidanza, non andare oltre i 45-46 anni.

Con cordialità.

