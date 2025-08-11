Mamma bianca con occhi chiari, papà nero con occhi scuri: che occhi avrà il bambino?

Una domanda di: Barbara Salve mia figlia sposerà presto il suo compagno. Mia figlia è bianca mentre il mio futuro genero è di colore, la mia domanda è: sara possibile che il mio futuro nipote abbi gli occhi azzurri visto che nella mia famiglia compresa me predominante il colore azzurro/verde? Grazie, la mia è pura curiosità.



Gentile signora,

sebbene sia difficile da credere, la previsione del colore degli occhi di un nascituro è tra le più difficili da realizzare. Il colore è, infatti, determinato da molti alleli cioè da diverse copie di geni che sono in grado di stabilire il colore definitivo. In linea generale, si può affermare che una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara. Il colore scuro è dominante sul colore chiaro. La previsione più semplice è quella della nascita di un bimbo con occhi chiari in caso di entrambi i genitori con occhi chiari. Un augurio affettuoso per un nipotino con occhi caratterizzati da una miscela cromatica speciale, come speciale è ogni bambino.



