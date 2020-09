Mamma con diabete: il latte ha troppo zucchero?

Una domanda di: Maria

vVorrei sapere se una donna che ha il diabete e un controllo purtoppo non ottimale della glicemia può comunque allattare al seno o, se in tal caso, il latte rischia di essere troppo pieno di zuccheri e quindi dannoso per il neonato. In questo caso il bimbo rischierebbe a sua volta di sviluppare il diabete a causa del latte troppo dolce?





Gentile signora, il suo bambino non corre alcun rischio legato all’assunzione del suo latte, quindi continui tranquillamente ad allattarlo (è quanto di meglio possa fare per la salute di suo figlio). Posto questo, è assolutamente necessario che lei si affidi a un endocrinologo per riportare la glicemia entro i valori normali, perché un diabete non controllato la espone a gravi conseguenze per la salute. Aggiungo che dovrà sempre tenere presente che esiste una predisposizione a sviluppare il diabete e che i figli di donne diabetiche sono più a rischio degli altri di andare incontro nel tempo alla malattia. Dallo svezzamento in avanti sarà dunque più che opportuno che l’alimentazione di suo figlio sia corretta, anche sotto il profilo delle quantità. Occorrerà evitare che il bambino cresca in sovrappeso perché questa condizione è uno dei grandi fattori favorenti del diabete. Potrà essere questa l’occasione perché tutta la famiglia inizia a mangiare in modo sano. Con cordialità.



