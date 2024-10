Mamma con gruppo sanguigno B, papà con gruppo sanguigno A: avrà problemi il figlio?

Una domanda di: Brisi

Buongiorno dottoressa, avrei una domanda. Io ho il gruppo sanguino B+ e mio marito ha il gruppo A+, cosa succederà duranta la gravidanza? Mio figlio avra problemi? Grazie se vorrà rispondermi.



Gentile signora, il capitolo più importante e potenzialmente grave dell’incompatibilità riguarda il fattore Rh che, nel vostro caso non sussiste, essendo entrambi positivi. Il vostro bambino potrebbe anche essere RH negativo se entrambi foste portatori di questa caratteristica genetica in modo non visibile, ma ciò non porterebbe alcuna complicazione clinica. La trasmissione del fattore A o B, che è avvenuta al concepimento, sarà invece la base del gruppo sanguigno del vostro bambino il quale potrebbe aver ereditato entrambi i fattori e risultare AB. Oppure solo uno o solo l’altro, a seconda della vostra costituzione allelica. Infatti un soggetto A può essere AA oppure A0 cioè il fattore A maschera un fattore 0 . Altrettanto, un soggetto B può essere BB oppure B0 con il fattore B che maschera il fattore 0. In base alle diverse possibili combinazioni il bambino potrebbe essere AB, A o B, ma anche 0. Non si prevedono dunque problemi clinici ma solo diverse combinazioni di gruppo sanguigno. Cordiali saluti.

