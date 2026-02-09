Mamma con herpes: c’è il rischio che il lattante venga contagiato?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 09/02/2026 Aggiornato il 09/02/2026

La possibilità che un'infezione da herpes venga trasmessa da mamma a bambino esiste, ma alcuni accorgimenti possono limitare questa possibilità.

Una domanda di: Silvia
In mattinata mi sono accorta di avere un herpes sotto al mento. Avevo un forte prurito e nel grattarmi mi sono accorta di avere delle vescicolette dalle quali è uscito un po' di liquido. Mi sono subito lavata le mani, applicato la crema e messo un cerotto. In realtà, già da inizio settimana avevo iniziato con un po' di prurito sotto al mento, ma era una cosa molto leggera e riscontrata un paio di giorni solo al mattino e quindi non avevo pensato potesse trattarsi di herpes. Vi chiedo se quindi potrei aver contagiato il mio bambino di circa 4 mesi che ho spesso in braccio e in caso a quali sintomi prestare attenzione e quale potrebbe essere il tempo di incubazione. Vi ringrazio.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile mamma Silvia,
ha agito per il meglio mettendo un cerotto sulla lesione, lavi bene le mani ed eviti contatti diretti tra la zona colpita dall'herpes e il suo bambino, quindi niente bacetti. Voglio comunque tranquillizzarla perché a 4 mesi di vita anche in caso di contagio il rischio di forme gravi è basso, per via di una già raggiunta discreta efficienza del sistema immunitario. se il contagio fosse avvenuto, l'infezione potrebbe manifestarsi entro 12 giorni. Il periodo di incubazione va da 2 giorni a 12 giorni, ma mediamente dopo sei giorni dall'eventuale contagio i primi segnali compaiono. I sintomi sono rappresentati da febbre, vescicole, irritabilità, lesioni agli occhi. Nel caso in cui nei prossimi giorni ne comparisse anche uno solo tra quelli elencati contatti subito il pediatra e gli spieghi che potrebbe trattarsi di herpes in quanto lei lo ha avuto. Il suo pediatra potrebbe a questo punto decidere di prescrivere l'aciclovir per bocca. Mi faccia sapere. Cari saluti.

Mamma con herpes: c'è il rischio che il lattante venga contagiato?

09/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

La possibilità che un'infezione da herpes venga trasmessa da mamma a bambino esiste, ma alcuni accorgimenti possono limitare questa possibilità.

