Mamma con herpes: c’è il rischio che il lattante venga contagiato?

Una domanda di: Silvia In mattinata mi sono accorta di avere un herpes sotto al mento. Avevo un forte prurito e nel grattarmi mi sono accorta di avere delle vescicolette dalle quali è uscito un po' di liquido. Mi sono subito lavata le mani, applicato la crema e messo un cerotto. In realtà, già da inizio settimana avevo iniziato con un po' di prurito sotto al mento, ma era una cosa molto leggera e riscontrata un paio di giorni solo al mattino e quindi non avevo pensato potesse trattarsi di herpes. Vi chiedo se quindi potrei aver contagiato il mio bambino di circa 4 mesi che ho spesso in braccio e in caso a quali sintomi prestare attenzione e quale potrebbe essere il tempo di incubazione. Vi ringrazio.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile mamma Silvia,

ha agito per il meglio mettendo un cerotto sulla lesione, lavi bene le mani ed eviti contatti diretti tra la zona colpita dall'herpes e il suo bambino, quindi niente bacetti. Voglio comunque tranquillizzarla perché a 4 mesi di vita anche in caso di contagio il rischio di forme gravi è basso, per via di una già raggiunta discreta efficienza del sistema immunitario. se il contagio fosse avvenuto, l'infezione potrebbe manifestarsi entro 12 giorni. Il periodo di incubazione va da 2 giorni a 12 giorni, ma mediamente dopo sei giorni dall'eventuale contagio i primi segnali compaiono. I sintomi sono rappresentati da febbre, vescicole, irritabilità, lesioni agli occhi. Nel caso in cui nei prossimi giorni ne comparisse anche uno solo tra quelli elencati contatti subito il pediatra e gli spieghi che potrebbe trattarsi di herpes in quanto lei lo ha avuto. Il suo pediatra potrebbe a questo punto decidere di prescrivere l'aciclovir per bocca. Mi faccia sapere. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto