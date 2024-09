Mamma con ipotiroidismo: quando il controllo endocrinologico alla figlia?

Una domanda di: Lucia

Vorrei chiedere cortesemente a che età dovrei sottoporre a visita endocrinologica e fare prelievi TSH a mia figlia di tre anni e mezzo? Chiedo

questo perché io che sono la mamma soffro di ipotiroidismo. Grazie mille, attendo una vostra gentile risposta.





Cara signora,

innanzi tutto mi complimento per la domanda che esprime quanto lei sia una mamma attenta alla salute della sua bambina. Fortunatamente (si è tratta di una conquista importante!) tutti i neonati vengono sottoposti poco dopo la nascita a test di screening volti a escludere patologie congenite tra cui appunto l’ipotiroidismo, quindi possiamo stare tranquilli. Poiché però io non so per quale ragione lei sia ipotiroidea (forse aveva sviluppato una tiroidite? Oppure si tratta di ipotiroidismo congenito?) direi che per scrupolo, nei prossimi mesi, potrebbe fare alla bambina un dosaggio del TSH. Guardi che non c’è urgenza di effettuare l’esame, è solo che sua figlia potrebbe (potrebbe!) essere predisposta ad avere una tiroide dall’attività ridotta quindi può essere opportuno escluderlo con un ulteriore controllo. Se poi il valore risultasse alterato, cosa che non credo però è sempre meglio verificare, ne dovrà parlare con il pediatra. Con cordialità.

