Mamma di gruppo 0, papà di gruppo A: figlia di gruppo AB: è possibile?

Una domanda di: Ambra

Salve, volevo chiederle un’ informazione. Tre mesi fa è nata mia figlia e nella cartella delle dimissioni dall’ ospedale è segnato che il suo gruppo sanguigno è AB negativo. Io, che sono la mamma sono 0+ e il papà è A+. Ho letto che è impossibile che una mamma 0 possa generare un figlio AB, dunque come è possibile che mia figlia abbia questo gruppo? C’è stato un errore nella ricerca del suo gruppo, oppure del mio (anche se ho ripetuto le analisi per 3 gravidanze) o ci può essere qualche altra spiegazione? Ho letto qualcosa in merito al fenotipo Bombay. Che esami posso fare per avere risposta alle mie domande e a quale specialista posso rivolgermi. Grazie in anticipo della sua risposta.



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

in molti anni di attività come medico genetista e consulente legale per la genetica forense (cioè la branca della genetica che si occupa degli aspetti legali) mi sono imbattuta diverse volte in discrepanze inspiegabili tra i gruppi del sangue del trio “genitori-figlio” o, per meglio dire ” madre-presunto padre-figlio”.

Il trio è un’unità biologica perché il patrimonio genetico del bambino, compresi i fattori del gruppo del sangue che sono determinati geneticamente, sono trasmessi al momento del concepimento e vengono ereditati secondo leggi precise. Non ci sono eccezioni. Infatti per molti anni è proprio attraverso il confronto tra i gruppi del sangue che si valutava la compatibilità o l’incompatibilità di una paternità. Pertanto le suggerisco di fare la verifica con l’ospedale di nascita. Non tanto per il fattore Rh che può essere negativo anche se i genitori sono positivi quanto per la presenza del fattore A.

Dal mio punto di vista sarebbe opportuno ripetere il prelievo a tutti e tre e verificare la concordanza.

Non ho altri suggerimenti.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto