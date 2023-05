Mamma di gruppo A, papà di gruppo 0: il figlio può essere di gruppo B?

Può accadere che l'incompatibilità tra il gruppo sanguigni del figlio e quello dei suoi genitori sia dovuto a un errore di trascrizione, meglio verificare.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Desiree, le formule del gruppo sanguigno che lei mi sottopone presentano un’incongruenza. Questa incongruenza riguarda solo uno dei due sistemi, cioè il sistema ABO (lei è di gruppo B e questo non è compatibile con il gruppo dei suoi genitori), mentre per il sistema Rh non vedo incompatibilità. In casi analoghi, prima di generare curiosità o perplessità è bene muoversi con una certa prudenza, cioè innanzitutto verificare che le formule siano state trascritte nel modo corretto e accertarsi delle circostanze in cui è stato tipizzato il gruppo sanguigno delle tre persone. Sono elementi che di regola sono ben conosciuti dalle mamme che, al momento della nascita, vigila sull’esecuzione del gruppo sanguigno del proprio figlio. Ne parli dunque con lei e vedrà che troverà una risposta alla sua domanda. Cari saluti.

Una domanda di: Desiree Salve, vorrei porre una domanda: io sono B Rh negativo, figlia di due genitori: mamma A positivo e papà 0 positivo. Come è possibile? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

A differenza dell'isterosalpingografia tradizionale, la sonoisterosalpingografia non impiega i raggi X, ma gli ultrasuoni. Tuttavia prudenza vuole sia meglio effettuarla, come la tradizionale, entro massimo il 14° giorno del ciclo, per evitare il rischio che interferisca su un'eventuale gravidanza appena... »

Gli Specialisti Rispondono

Il pediatra curante può non prescrivere le indagini consigliate dal collega allergologo: può capitare, per esmepio, quando a suo avviso non era necessario un consulto specialistico. »

Gli Specialisti Rispondono

L'emocromatosi è una condizione che, una volta diagnosticata, si controlla con ottimi risultati, quindi non c'è ragione per rinunciare alla paternità nel caso in cui se ne sia portatori. »