Mamma e figlia Rh positivo: è possibile che il papà sia Rh negativo?

Una domanda di: Mayla

Buongiorno, sono 0 positivo e mia figlia B positivo: è possibile visto che il padre è Rh negativo?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

in base alle regole che governano la trasmissione dei gruppi del sangue, è assolutamente possibile che il padre della sua bambina sia Rh negativo (infatti lo è!). Perché questo sia possibile è necessario che lei porti il fattore Rh negativo mascherato dall’ Rh positivo che è dominante. Quindi lei deve possedere entrambe le configurazioni, quella positiva (che si legge sul cartellino) e quella negativa scritta nel DNA.

Sebbene lei non lo chieda, aggiungo che, per rendere compatibili i gruppi del sangue del padre e della bambina è necessario che lui sia B. Un figlio B, che abbia una madre 0, deve avere per forza un padre B.

Spero di aver contribuito a chiarire il rapporto tra i gruppi del sangue.

Cordiali saluti.



