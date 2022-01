Mamma e papà di gruppo: il bebè può avere un gruppo diverso?

Una domanda di: Loredana

Io e mio marito abbiamo il gruppo sanguigno 0 rh +, ero sicurissima

che anche mio figlio avesse il nostro gruppo sanguigno. Oggi ho letto sul

libretto pediatrico che invece il suo gruppo è A rh+. Hanno fatto un errore

di trascrizione?





Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora, due genitori di gruppo 0 possono avere solo figli di gruppo 0. Non possono esserci eccezioni. Di sicuro quindi è stato commesso un errore di trascrizione. Le consigliamo di segnalarlo e di far correggere quanto scritto sul libretto pediatrico.

Con cordialità.



