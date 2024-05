Mamma e papà Rh positivo possono avere figli Rh negativo?

Una domanda di: Augusto

Buona sera e scusi il disturbo io ho il gruppo sanguigno 0 positivo e mia moglie B positivo: la bambina ha B negativo, può essere?





Gentile papà Augusto,

innanzi tutto non disturba affatto! Se entrambi i genitori sono Rh positivi il bimbo (o la bimba) può nascere molto più probabilmente Rh positivo, ma può anche nascere Rh negativo, come nel caso di sua figlia. Questo perché un soggetto Rh positivo può portare nel proprio DNA il fattore Rh negativo che però è mascherato. Il fattore Rh negativo diventa evidente quando il bambino ne eredita due copie e lo esprime come tale, come è acacdto nel vostro caso. Da genitori di gruppo 0 e B possono nascere bambini 0 e B, impossibile invece che nascano di gruppo A o AB.

Cari saluti.

