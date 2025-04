Mamma educatrice al nido e bimba che soffre il distacco

Luisa Vaselli Luisa Vaselli

Gentile signora,

la cosa fondamentale è come vive lei emotivamente questo distacco. Se la bambina sente le sue tensioni, avvertirà le proprie in maniera esacerbata. Il comportamento della piccola è normale, non è facile comprendere alla sua età perché gli altri bambini stanno con sua madre mentre lei viene esclusa da questa possibilità (privilegio, ai suoi occhi).

Se ha scelto di iscriverla alla materna in anticipo avrà avuto le sue motivazioni, ponderate e valutate; quindi non si lasci inglobare dal senso di colpa.

Quando vi trovate fuori, un bacio, un abbraccio, un: "aiutami a fare questa cosa, tu che sei grande, per fortuna ho te!" oppure "che bello che ci incontriamo fuori, manchi tanto anche a me quando sono al lavoro, ma crescendo bisogna cambiare la scuola, tu ora sai fare tante più cose dei bimbi del nido! Sicuramente ti annoieresti senza i tuoi amici...".

In accordo con la maestra della bambina potrebbe portarla nella sua sezione durante le attività oggettivamente per lei più noiose, facendole lasciare invece qualcosa di divertente alla sua scuola. Se lei riesce a non sentirsi in colpa, vedrà che, proprio grazie alla sua serenità, la bambina si adatterà alla nuova situazione.

Inoltre non possiamo togliere ai nostri figli tutte le frustrazioni della vita, perchè se lo facessimo non daremmo loro gli strumenti per affrontare quelle che verranno da adulti.

Possiamo solo dire: "Capisco che vorresti essere con me, anche io ti vorrei volentieri, ma non è più possibile, crescendo si cambiano le scuole è una regola e anche noi dobbiamo rispettarla". Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

