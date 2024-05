Mamma Rh negativo: quale prassi si deve seguire?

Una domanda di: Antonella

Salve Dottoressa, sono alla 33^ settimana della seconda gravidanza (la prima bimba Rh positivo con immunoprofilassi fatta in ospedale prima della

dimissione). Il mio ginecologo mi ha detto di non preoccuparsi molto, di non effettuare prevenzione ma attendere parto, controllare Rh della bimba e poi

eventualmente procedere, che c’è un basso rischio di complicanze.

Vorrei sapere se questa sua versione è affidabile o se c’è il rischio di andare incontro ad emolisi o simili. Perché in questo caso per la

mia sicurezza vorrei fare la prevenzione.

Grazie per la disponibilità.



Faustina Lalatta Faustina Lalatta Gentile signora,

segua le indicazioni del suo ginecologo. Le propone la prassi più consolidata.

Avendo eseguito correttamente la profilassi al primo parto, non deve temere la comparsa di anticorpi anti-D e la relativa emolisi, la probabilità è davvero molto bassa. In ogni caso, gli anticorpi verrebbero identificati con il test di Coombs che diventa positivo. Per questo il test di Coombs viene ripetuto regolarmente. Deve essere negativo.

Certamente la profilassi verrà eseguita entro 72 ore dal parto se il gruppo del sangue della bambina risulterà positivo. Questa procedura proteggerà eventuali nuove gravidanze.

Cordiali saluti.

