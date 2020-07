Mamma spontaneamente a 50 anni: è possibile?

Le gravidanze spontanee dopo i 50 anni si possono avere solo grazie a un ovocina donato.

Gentile signora, nella mia lunga vita professionale non ho mai visto una gravidanza spontanea evolutiva (cioè che arriva a buon fine) oltre i 46 anni. La letteratura scientifica riporta alcuni casi di donne in età avanzata con gravidanza, ma sono tutti non verificabili scientificamente. Gravidanze oltre i 50 anni, per altro estremamente rischiose per la vita della donna, si hanno solo con la ovodonazione. Cordiali saluti.

Una domanda di: Milena Buongiorno dottore, mi sono imbattuta in un articolo apparso su una rivista molto conosciuta in cui si parlava di una donna che ha partorito naturalmente a 54 anni. Ma è davvero possibile per una donna di questa età (più di 50 anni) produrre un ovocita adatto a essere fecondato? E se sì può portare avanti una gravidanza? Vorrei cioè sapere se c’è del vero nella notizia e se magari nella letteratura scientifica sono riportati casi analoghi. Cioè se una donna di 54 anni ha ancora le mestruazioni significa che ovula?

