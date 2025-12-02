Mammografia con contrasto iodato: dopo quanto si può cercare una gravidanza?



Gentile signora,

può ricominciare da subito! Il mezzo di contrasto iodato, che non è radioattivo e non ha effetti documentati sul feto, viene eliminato per via renale entro 24-48 ore. I raggi X, che vengono impiegati in dose minima, attraversano la sola mammella per il solo tempo di esecuzione della mammografia: non restano nel corpo (non rendono la persona radioattiva a posteriori). Spero che questo esame abbia dato un esito tranquillizzante e buona fortuna per questa ricerca!

