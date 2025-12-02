Mammografia con contrasto iodato: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

La ricerca di una gravidanza può iniziare anche immediatamente dopo essersi sottoposte a una mammografia con contrasto iodato, senza correre alcun rischio.

Una domanda di: Ire
Ho dovuto eseguire una mammografia con mezzo di contrasto iodato (85cc). Vi chiedo dopo quanti giorni da questo esame posso ricominciare a cercare una gravidanza senza incorrere in eventuali problemi per l’eventuale embrione/feto/bambino? Ringrazio molto.

Dottor Marcello Orsi
Dottor Marcello Orsi

Gentile signora,
può ricominciare da subito! Il mezzo di contrasto iodato, che non è radioattivo e non ha effetti documentati sul feto, viene eliminato per via renale entro 24-48 ore. I raggi X, che vengono impiegati in dose minima, attraversano la sola mammella per il solo tempo di esecuzione della mammografia: non restano nel corpo (non rendono la persona radioattiva a posteriori). Spero che questo esame abbia dato un esito tranquillizzante e buona fortuna per questa ricerca!
Cordiali saluti

