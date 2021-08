Mammografia e ricerca della gravidanza

Una domanda di: Anna

Sono alla ricerca di una gravidanza, dovrò eseguire la mammografia ma il periodo coincide con l’ovulazione.

Vorrei sapere se, considerate le radiazioni, è consigliabile spostare la mammografia in altro periodo .

Quanto tempo è necessario far passare tra esame e ovulazione per far svanire gli effetti delle radiazioni.

Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, il rischio radiologico legato all'esecuzione di una mammografia è irrilevante in quanto l'area anatomica in cui viene effettuato l'esame è ben distante dalle ovaie e dall'utero. Tuttavia è consigliabile effettuare l'esame immediatamente dopo la mestruazione per una ridotta tensione mammaria che rende l'esame più tollerato, meno fastidioso. Questo naturalmente non c'entra con la questione dell'ovulazione che lei solleva. Le ricordo di assumere acido folico (400 microgrammi al giorno) per tutto il periodo di ricerca della gravidanza e fino alla fine del primo trimestre: serve a prevenire una grave malformazione del bambino, la spina bifida. Con cordialità.