Mammografia ed ecografia: dubbi sull’esito

Dottor Marcello Orsi A cura di Marcello Orsi - Dottore specialista in Radiologia Pubblicato il 14/05/2026 Aggiornato il 14/05/2026

Quando le indagini condotte sulle mammelle evidenziano un nodulo, è necessario effettuare indagini di approfondimento rivolgendosi a un centro specialistico senologico.

Una domanda di: Micaela
Vorrei informazioni sul mio esito della mammografia piu ecografia: Alla confluenza dei QQSS del corpo mammario di sinistra si segnala raggruppamenti di minuscole calcificazioni (apparentemente non a carattere pulvurulento sospetto) incluse in circoscritta placca di addensamento strutturale. Mediante ecotomografia nella sede del rilievo mammografico si conferma indefinito addensamento pseudo nodulare di mm 13 x 9 del tutto avascolare pertanto di difficile interpretazione diagnostica con la sola indagine ecotomografica ( esiti di ematoma/cisti complicata? Les evolutiva?) .Opportuna pertanto adeguata caratterizzazione istologica mediante FNAB ecoguidata. Assenza di adenomegalie ai cavi ascellari. Grazie mille.

Dottor Marcello Orsi
Dottor Marcello Orsi

Gentile Signora,
gli esami eseguiti hanno evidenziato un nodulo che necessita di una caratterizzazione cito-istologica (prelievo bioptico) per una conferma di presumibile benignità.
Le consiglio di rivolgersi al suo medico curante ed effettuare tale approfondimento in un centro specialistico senologico. Cordiali saluti.

mammografia

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