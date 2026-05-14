Mammografia ed ecografia: dubbi sull’esito

Quando le indagini condotte sulle mammelle evidenziano un nodulo, è necessario effettuare indagini di approfondimento rivolgendosi a un centro specialistico senologico.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Signora, gli esami eseguiti hanno evidenziato un nodulo che necessita di una caratterizzazione cito-istologica (prelievo bioptico) per una conferma di presumibile benignità. Le consiglio di rivolgersi al suo medico curante ed effettuare tale approfondimento in un centro specialistico senologico. Cordiali saluti.

Una domanda di: Micaela Vorrei informazioni sul mio esito della mammografia piu ecografia: Alla confluenza dei QQSS del corpo mammario di sinistra si segnala raggruppamenti di minuscole calcificazioni (apparentemente non a carattere pulvurulento sospetto) incluse in circoscritta placca di addensamento strutturale. Mediante ecotomografia nella sede del rilievo mammografico si conferma indefinito addensamento pseudo nodulare di mm 13 x 9 del tutto avascolare pertanto di difficile interpretazione diagnostica con la sola indagine ecotomografica ( esiti di ematoma/cisti complicata? Les evolutiva?) .Opportuna pertanto adeguata caratterizzazione istologica mediante FNAB ecoguidata. Assenza di adenomegalie ai cavi ascellari. Grazie mille.

Scoprire tempestivamente la presenza di un nodulo maligno nella mammella salva la vita. Tre sono le indagini che lo permettono. »

I termini scientifici utilizzati nei referti medici spesso hanno un significato poco comprensibile per i non addetti ai lavori. Ma la spiegazione per ogni termine astruso c'è. »

Gli Specialisti Rispondono

In genere, la quantità di retinolo assorbita attraverso la cute è estremamente bassa e non in grado di causare rischi per il feto. A maggior ragione, si può stare tranquille se il prodotto è stato usato nelle primissime settimane di gravidanza. »

Gli Specialisti Rispondono

Nei primi giorni successivi all'intervento di cerchiaggio è possibile che venga raccomandato il riposo, dopodiché si possono riprendere le normali attività quotidiane, evitando comunque ogni eccesso per quanto riguarda l'impegno fisico. »

Gli Specialisti Rispondono

Le larve che possono essere presenti nella marmellata non sono velenose quindi la loro assunzione accidentale (per quanto possa essere poco piacevole dal punto di vista psicologico) non espone a rischi. »

Gli Specialisti Rispondono

La paroxetina va senza dubbio assunta in gravidanza, se ve ne è indicazione, visto che aiuta a controllare il disturbo dell'umore da cui è interessata la futura mamma senza causare danni al feto. »

Gli Specialisti Rispondono

In età matura, le probabilità di concepire per ciclo mestruale sono piuttosto basse, quindi non stupisce che dopo appena due mesi di tentativi la gravidanza non sia ancora iniziata. E questo vale anche in caso di riserva ovarica ancora soddisfacente. »