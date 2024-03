Mancata assunzione della pillola il primo giorno dopo la pausa: che fare?

Una domanda di: Silvia

Dopo i 7 giorni di sospensione, questa sera alle (di solito alle 20 circa) dovevo ricominciare con il nuovo blister ma mi sono appena ricordata di non averla comprata oggi. Ormai fino a domani mattina non riesco ad averla. Come devo fare? Cosa succede ora?



Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, come sta scritto nel foglietto di accompagnamento delle pillole contraccettive, se non si assume la pillola come si dovrebbe nella prima settimana di assunzione, va presa non appena si riesce, anche se significa prenderne due nell’arco di 24 ore, e poi si continua come al solito. Tuttavia, nel corso dei primi 7 giorni successivi si devono usare misure contraccettive supplementari, come il profilattico. Se si sono avuto rapporti la settimana precedente l’omissione, esiste il rischio di gravidanza. Per questo solitamente si effettua il test di gravidanza 15-20 giorni dopo l’ultimo rapporto sessuale, in modo da verificare se si è avviata una gravidanza. Se il test risulta negativo non c’è altro da fare se non assumere la pillola correttamente. Solo un impiego corretto ne garantisce infatti l’efficacia contraccettiva. Nel raro caso in cui il test risultasse positivo dovrà sospendere subito l’assunzione della pillola e rivolgersi al suo ginecologo di riferimento. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

