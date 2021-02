Mancato accollamento deciduo-coriale e sanguinamento

Una domanda di: Alice

Salve, vorrei avere qualche chiarimento in merito alla situazione che sto vivendo. Sono finita in Pronto Soccorso alla 9+2 settimana per delle perdite rosa senza dolore pelvico, dalla visita è emersa un’area di mancato accollamento deciduo-coriale delle dimensioni di 27mmX14mm, con CRL 21mm. Mi è stata consigliata l’assunzione di Progeffik 200 mg, 1 ovulo la sera prima di coricarmi e mi è stato raccomandato di tornare in urgenza al PS se avessi avuto perdite ematiche a carattere emorragico. Purtroppo, 3 giorni dopo la visita ho avuto un episodio di perdita di sangue rosso vivo, e immediatamente dopo questa perdita si è verificata un’espulsione di un grumo di sangue solidificato di colore scuro che mi ha fatto pensare al peggio. Ho cercato di tranquillizzarmi ritornando al Pronto Soccorso per valutare questa situazione che mi è parsa davvero critica, dall’ecografia è stato visualizzato il piccolino con attività cardiaca presente. Ed è stata riconfermata la presenza dell’area di mancato accollamento deciduo-coriale di circa 26mmX18mm, con CRL 25 mm, rispetto al controllo precedente. Non mi hanno dato spiegazioni di quale potrebbe essere stata la causa di questa perdita abbondante. Ora come ora non sono per niente tranquilla, ed ogni volta che mi reco in bagno sono perennemente in ansia. La mia gravidanza è ad alto rischio aborto? Posso avere le speranze che tutto possa risolversi e la gravidanza possa continuare senza problemi?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, purtroppo per tranquillizzarla posso solo dirle che in linea di massima solo circa il 10% delle gravidanze che manifestano perdite di sangue nel primo trimestre finiscono poi per interrompersi entro 20 settimane. Quindi capisco la sua ansia ma non resta altro da fare che seguire la situazione nel tempo. Fino a quando il distacco non sarà completamente scomparso con l'accollamento deciduo coriale, si potranno manifestare delle perdite del sangue provenienti dall'area di distacco, che possono comunque diventare progressivamente più scure fino a scomparire. Quindi, rovesciando il punto di vista sulle probabilità, le possibilità che la gravidanza proceda fino al termine sono di gran lunga superiori a quelle che la gravidanza si interrompa. Mi tenga aggiornata, se le fa piacere. Cari saluti.