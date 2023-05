Mancato accollamento delle membrane: si risolverà?

Una domanda di: Maria

Salve, avrei bisogno di un secondo parere … sono a 15+2, ieri alla visita la ginecologa mi ha visto un mancato accollamento delle membrane di 37×18 millimetri (non ho avuto perdite solo qualche crampetto e nelle visite precedenti era tutto ok). Mi ha dato Lentogest fiale una ogni tre giorni e Buscopan 1 per tre giorni. Oltre questo stavo già seguendo una terapia per via di un aborto precedente interno gemellare (monocoriale) e sto prendendo deltacortene 10mg al giorno, progefix 2 al giorno e aspirinetta 1 al giorno, ma aspirinetta mi ha detto di interromperla mentre il resto di continuare. Per il mancato accollamento delle membrane poi mi ha detto di stare in assoluto riposo e controlleremo tra due settimane, secondo lei è una cosa grave o si può risolvere?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, premetto che il riposo assoluto non è di grande utilità, anzi potrebbe addirittura essere controproducente. Questo non significa ovviamente che si debbano fare maratone o compiere sforzi fisici, ma solo che non c’è bisogno di stare tutto il giorno a letto o sdraiata sul divano. Per il resto pone una domanda alla quale non so bene come rispondere, visto che chiede “un secondo parere” ma omette informazioni fondamentali: non mi dice quanti anni ha né per quale ragione le è stato prescritto il deltacortene. In ogni caso, non c’è molto altro da fare se non controllare con l’ecografia se il mancato accollamento si risolve spontaneamente. Purtroppo non ci sono terapie efficaci da fare, si può solo sperare che tutto si risolva nel migliore dei modi (come potrebbe senza dubbio accadere). Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto