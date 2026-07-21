Mancato accollamento di 3 mm a inizio gravidanza: si può andare in vacanza?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/07/2026 Aggiornato il 21/07/2026

Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche.

Una domanda di: Ylenia
Oggi dovrei essere a 7 settimane + 6 giorni di gestazione. La settimana scorsa ho effettuato il primo controllo ecografico ed era tutto nella norma: si è visto l'embrione di 7mm e intravisto lo sfarfallio del cuore. Ieri sono riandata per un controllo veloce perché mi sembrava di avere perdite un po' più scure del solito e
all'ecografia l'embrione è risultato di 16.8 mm con sfarfallio del cuore ma il ginecologo ha parlato di un mancato accollamento di circa 3 mm mi ha prescritto ovuli di progesterone per 10 giorni. Come sintomi io ho sempre avuto dall'inizio della gravidanza fastidi addominali simili al ciclo e da qualche giorno un po' di lombosciatalgia. Sono preoccupata perché la settimana scorsa era tutto nella norma - adesso dovrei anche partire per le ferie e affrontare un viaggio in auto di 8 ore e non so se posso farlo.

 

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
le rispondo subito perché immagino la sua preoccupazione sia per la gravidanza che per la prossima vacanza. Un mancato accollamento di tre millimetri è qualcosa di minuscolo che, stando un po' a riposo (non assoluto!) e seguendo la terapia con gli ovuli di progesterone, faticheremo a trovare alla prossima ecografia.
Farei caso sia alle perdite ematiche che ai dolorini simili al ciclo mestruale. Possono essere sintomo di minaccia di aborto le prime, mentre i secondi a volte sono un segnale del nostro corpo che ci chiede di rallentare un po' il ritmo...Lei si domanda se andare in vacanza e affrontare un viaggio di otto ore. Dipende poi cosa farà una volta in vacanza! Se si tratta di andare magari a casa dei suoi genitori, servita e riverita, non ho dubbi che possa valere la pena di affrontare il viaggio in auto come del resto eventualmente in treno. Nel primo caso, sarà utile fermarsi ogni qualvolta lei senta la necessità di fare la pipì...non si può certo fare una tirata unica! Bisogna inoltre sgranchirsi le gambe per mantenere attiva la circolazione a livello degli arti inferiori. Approfitto della sua domanda per dire che se dovessero essere otto ore di volo aereo, meglio alzarsi e passeggiare durante il tragitto, sempre per la stessa ragione: l'immobilità non fa affatto bene alla circolazione.
Spero di averla rassicurata, in ogni caso si ricordi di portare con sé in viaggio le carte della sua gravidanza, compreso l'esame del suo gruppo sanguigno.
Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

Mancato accollamento di 3 mm a inizio gravidanza: si può andare in vacanza?

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