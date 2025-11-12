Mancato accollamento in 10^ settimana: che fare?

Una domanda di: Vanessa
Salve ieri abbiamo fatto un controllo ginecologico per la nostra gravidanza. Ho 27 anni, sono incinta da 9+6 (secondo l'ultima mestruazione) ma dalle misure risulto essere 10+6. Battito regolare, tutto sembra essere nei parametri eccetto che è risultato un mancato accollamento di 22mm x 0,8mm esteso in diverse zone. Il ginecologo ovviamente ci ha detto che era meglio che non ci fosse stato ma che non necessariamente è sinonimo di minaccia d'aborto. Essendo la nostra prima gravidanza siamo molto preoccupati, potete darci un vostro parere? È un problema che può essere risolto? Sto prendendo il progesterone per via orale 2 volte al giorno, ho sentito di donne a cui viene dato il gestone in puntura, sarebbe forse il caso?
Augusto Enrico Semprini
Cara Vanessa,
io non vedo alcun problema. La gravidanza sta decorrendo in una maniera più che felice e questo quadro di rimaneggiamento placentare, dove parte del tessuto non più funzionale viene eliminato, rientra nelle caratteristiche della gravidanza in questa fase gestazionale. A 12 settimane quando eseguirà una misura della plica nucale vedrà che questo quadro di scollamento sarà del tutto scomparso. Un saluto molto cordiale.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
