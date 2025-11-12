Mancato accollamento in 10^ settimana: che fare?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 12/11/2025 Aggiornato il 12/11/2025

Non occorre fare nulla in caso di mancato accollamento, perché la situazione è destinata a risolversi da sé entro la fine del primo trimestre.

Una domanda di: Vanessa
Salve ieri abbiamo fatto un controllo ginecologico per la nostra gravidanza. Ho 27 anni, sono incinta da 9+6 (secondo l'ultima mestruazione) ma dalle misure risulto essere 10+6. Battito regolare, tutto sembra essere nei parametri eccetto che è risultato un mancato accollamento di 22mm x 0,8mm esteso in diverse zone. Il ginecologo ovviamente ci ha detto che era meglio che non ci fosse stato ma che non necessariamente è sinonimo di minaccia d'aborto. Essendo la nostra prima gravidanza siamo molto preoccupati, potete darci un vostro parere? È un problema che può essere risolto? Sto prendendo il progesterone per via orale 2 volte al giorno, ho sentito di donne a cui viene dato il gestone in puntura, sarebbe forse il caso?


Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Vanessa,
io non vedo alcun problema. La gravidanza sta decorrendo in una maniera più che felice e questo quadro di rimaneggiamento placentare, dove parte del tessuto non più funzionale viene eliminato, rientra nelle caratteristiche della gravidanza in questa fase gestazionale. A 12 settimane quando eseguirà una misura della plica nucale vedrà che questo quadro di scollamento sarà del tutto scomparso. Un saluto molto cordiale.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Le domande della settimana

Quale latte a 13 mesi se si smette di allattare al seno?

10/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Dopo l'anno di vita si può tranquillamente offrire il latte vaccino, meglio in tazza per evitare che il bambino ne assuma troppo.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Benzodiazepine in 34^ settimana di gravidanza: ci sono rischi?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È di gran lunga preferibile sospendere l'assunzione del Lorazepam prima del parto, in quanto il nascituro potrebbe andare incontro a crisi di astinenza della durata di circa 48 ore, proprio come accade per gli adulti. Ma l'alternativa c'è: è rappresentata dalla Quetiapina sicura in gravidanza e anche...  »

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

