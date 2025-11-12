Mancato accollamento in 10^ settimana: che fare?

Una domanda di: Vanessa

Salve ieri abbiamo fatto un controllo ginecologico per la nostra gravidanza. Ho 27 anni, sono incinta da 9+6 (secondo l'ultima mestruazione) ma dalle misure risulto essere 10+6. Battito regolare, tutto sembra essere nei parametri eccetto che è risultato un mancato accollamento di 22mm x 0,8mm esteso in diverse zone. Il ginecologo ovviamente ci ha detto che era meglio che non ci fosse stato ma che non necessariamente è sinonimo di minaccia d'aborto. Essendo la nostra prima gravidanza siamo molto preoccupati, potete darci un vostro parere? È un problema che può essere risolto? Sto prendendo il progesterone per via orale 2 volte al giorno, ho sentito di donne a cui viene dato il gestone in puntura, sarebbe forse il caso?





