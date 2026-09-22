Mancato accollamento in 7^ settimana: la gravidanza è a rischio?

Una domanda di: Beatrice Ieri ho fatto una visita di routine a 7+4, l'embrione è di 12mm e presenta attività cardiaca. Però la ginecologa ha visto una zona di mancato accollamento di 20 x 6mm, e mi ha prescritto ovuli di progesterone 1 volta al giorno (l'ho iniziato ieri sera). Non ho perdite, per cui mi chiedo è pericolosa questa zona? Sento che spesso la prima visita si fa a 10-12 settimane, se io non avessi fatto la visita ieri non ce ne saremmo mai accorti. La mia gravidanza è a rischio? C'è altro che potrei fare?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

lei ha avuto un riscontro ecografico di mancato accollamento ed è stata messa in terapia con progesterone per aiutare l'utero a rimanere rilasciato e facilitare il riassorbirsi di questa piccola "lacuna" nella placenta. Non mi pare corretto classificare la gravidanza come "a rischio" ma sicuramente è corretto tener conto del dato ecografico e premunirsi di conseguenza. A mio avviso non occorre altro in assenza di perdite ematiche o sintomatologia dolorosa (tipicamente l'utero che si contrae a inizio gravidanza dà una sensazione simile ai dolori mestruali quindi in sede lombare o al basso ventre). Naturalmente, è meglio trattenersi dal fare tutti i mestieri di casa come un tempo: bisogna prendersela con più calma e sdraiarsi con le gambe lunghe distese per qualche tempo tra una faccenda e l'altra.

Anche le ore di sonno notturno sono preziose: pazienza se rinuncia a qualche serie TV, meglio approfittare del letto per riposare tutto il tempo necessario.

Anche perché in gravidanza il sonno cambia e ci si sveglierà anche più volte per notte per fare la pipì, quindi non sarà più la "tirata" di prima. Si tratta di un allenamento in vista dei ritmi che avrà il neonato durante l'allattamento: la Natura ci prepara da tutti i punti di vista!

Se tutto procede senza intoppi, sarà sufficiente questa singola somministrazione di progesterone prima di coricarsi e poi si farà a meno anche di quella.

Intanto le auguro di essere serena e vivere la gravidanza per quello che è: una meravigliosa avventura in cui si fiorisce da tutti i punti di vista, sia fisico che spirituale.

Spero di averle risposto, magari andando un po' oltre quel che si aspettava...se ha altre domande sono a disposizione!

Cordialmente.



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